Will Smith vola in India per incontrare un "guru" dopo lo "schiaffo degli Oscar"

A quasi un mese dallo schiaffo a Chris Rock durante l’ultima cerimonia degli Oscar, Will Smith è riapparso in pubblico per la prima volta all’aeroporto di Mumbai. Premiato il 27 marzo con la statuetta più ambita di Hollywood e immediatamente dopo messo all’indice per lo SlapGate in diretta, l’attore di «Hitch» e «Alla Ricerca della Felicità» è volato in India per incontrare un guru, mentre sui rotocalchi rimbalza il gossip secondo cui il matrimonio con Jada Pinkett sarebbe ormai vicino al capolinea.

Premio Oscar il 27 marzo per «King Richard - Una Famiglia Vincente», Smith si è dimesso il primo aprile dall’Academy per la bufera mediatica seguita allo sganascione assestato in faccia a Rock dopo la battuta infelice sulla testa alla «J.I. Jane» di Jada che se la rade perchè soffre di alopecia. Spuntata l’arma della sospensione della membership o addirittura dell’espulsione, il Consiglio dei Governatori dell’Academy aveva deliberato un «disinvito» decennale dalle future cerimonie di Hollywood. Al di là dell’ostracismo dei suoi pari, lo schiaffo in diretta era pesato nella decisione degli studi di mettere per il momento (ma fino a quando?) nel congelatore i prossimi progetti di Will. Sarebbe stato forte anche l’impatto sul matrimonio con Jada, da tempo sulle montagne russe: secondo il tabloid britannico «Heat», la coppia potrebbe essere vicina al divorzio.



Adesso il viaggio in India, nel bel mezzo di quello che Jada, nella sua trasmissione «Red Table Talk», ha definito un «profondo processo di guarigione» della famiglia. Will è stato fotografato dai paparazzi (che secondo TMZ erano stati preavvertiti dell’arrivo) in un aeroporto privato di Mumbai e poi in albergo, mentre la stampa locale ipotizza una visita a Jagadish «Jaggi» Vasudev, noto come Sadhguru. Proprietario di un ashram nel sud dell’India, il guru annovera tra i suoi fan l'antropologa Jane Goodall, Deepak Chopra e il cantante will.i.am. Era stato ospite nel 2020 nella mansion di Los Angeles di Smith che se ne era innamorato dopo aver letto il suo libro «Inner Engeneering» e aveva deciso di presentarlo alla famiglia.

«Voglio che incontrino persone spirituali per cominciare ad interagire con gente non ancorata al mondo materialè, aveva detto all’epoca l’attore. Dei suoi tre figli, almeno Willow era rimasta toccata: l’insegnamento di Sadhguru le era servito moltissimo, aveva detto, aiutandola a uscire da una «crisi esistenziale» che la ragazza stava attraversando a quel tempo.