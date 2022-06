Top Gun: Maverick un film iconico e vintage

Dice: «Top Gun» era un film da paninari. Può darsi, ma sia detto che Hollywood quando ci si mette ci sa fare. E mica per sentito dire. Così, mentre la guerra fredda di allora è diventata (ma questo nemmeno gli sceneggiatori potevano prevederlo) quella calda di adesso, Cruise e soci fanno le cose alla vecchia maniera: che è sempre quella migliore. E così, anche se di acqua ne è corsa sotto i ponti ed è il momento di malinconie e ripensamenti, «Top Gun: Maverick», vintage a più non posso, ha quel non so che di cool che ne fa un prodotto ben più che spendibile anche ai giorni nostri.

Senso di colpa, ralenti, lo spirito di corpo (e di squadra), la love story di ritorno, i combattimenti in cielo, il testosterone in bella vista: niente di nuovo, vero, sul fronte occidentale, ma l'action alato diretto da Joseph Kosinski (che con Cruise aveva già lavorato in «Oblivion») dimostra di avere fatto i compiti a casa e in termini di senso dello spettacolo è secondo a pochi: autocitazionista e iconico, il film combatte contro un nemico senza nome permettendosi evoluzioni non da videogame, in battaglie aeree - d'addestramento o tremendamente serie - che lasciano col fiato sospeso grazie anche a spericolate soggettive.

Il resto lo fa Tom Cruise, con un sorriso che non passa mai di moda; lui l'aveva già capito negli anni '80: il limite è il cielo.



Regia: Joseph Kosinski

Interpreti: Tom Cruise, Jennifer Connelly

Usa 2022, 2 h e 10'

Genere: Azione

Dove: The Space Campus e Parma Centro

Giudizio: 3/5