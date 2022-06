Canto per la terra: un film schietto e corale su un mondo che muore

Il sapore della pesca, per la catalana Carla Simón, è qualcosa che ha che fare con il ricordo, con la dolcezza di un'ultima estate, ma anche con il succo aspro, agro, di un «lutto», quello di un mondo che non potrà essere più lo stesso. Ha un che del cinema di Alice Rohrwacher (pur senza la sua poesia fiabesca), ma anche di quello di Ermanno Olmi («L'albero degli zoccoli», fonte di ispirazione dichiarata), il canto per la terra della regista spagnola, che scava nella storia che conosce meglio (la sua, quella della sua famiglia...) per costruire un film schietto, franco, corale, plurale e intergenerazionale, oltre che stilisticamente autentico, sul mondo (piccolo) contadino e sul suo (quanto o meno inevitabile?) complesso e cinico processo di trasformazione.

Futuro contro tradizione, energia pulita contro forza antica della natura, tecnologia contro lavoro manuale: ad Alcarràs, il paesino della Catalogna che dà il titolo al film, i Solè coltivano da decenni le pesche tabacchiere, riconoscibili per la loro forma schiacciata. Ma il loro meraviglioso frutteto - e con esso il loro sostentamento - ora è a rischio: l'erede del proprietario della tenuta ha intenzione infatti di distrugerlo per installarci dei pannelli solari...

Girato completamente con attori non professionisti (bravissimi: la regista, qui alla sua opera seconda, ha fatto 9mila provini per trovare i volti giusti...), co-prodotto dall'italiano Giovanni Pompili, «Alcarràs», Orso d'oro all'ultimo Festival di Berlino, è un film slow, minimale e naturalista, che tra speculazioni, proteste e diversità di visione, si insinua in equilibrio in un momento di passaggio, là dove più che nei campi i padri vorrebbero vedere i figli sui libri e i vecchi rimpiangono quando bastava la parola data (e una stretta di mano) per comprare o vendere un terreno.

Ne viene fuori un'epopea familiare in cui tutti i personaggi - dai bimbi all'anziano patriarca - sono tratteggiati con cura e sentimento oltre che con verità: un (variegato) gruppo di famiglia in un esterno costretto a guardare il proprio mondo che muore.

Regia: Carla Simón

Interpreti: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset

Spa/Ita 2022, 2 h

Genere: Drammatico

Dove: Astra

Giudizio: 3/5