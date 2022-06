Muore annegata Mary Mara, attrice in Law & Order e Dexter

Mary Mara è morta annegata mentre faceva esercizio fisico in un fiume dello stato di New York. Il corpo dell’attrice, 61 anni, è stato ritrovato dalla polizia dello stato nel fiume St. Lawrence dopo una segnalazione. L'attrice stava semplicemente nuotando come si legge in un comunicato ufficiale delle autorità. Il suo corpo non presenta alcun segno di violenza. Sarà tuttavia un’autopsia a stabilire l'esatta causa della morte. Il decesso è stato confermato anche dal suo portavoce Craig Dorfman. «Mary - ha detto - è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell’umorismo e una visione unica della vita. Ricordo ancora la prima volta che l’ho vista sul palco in 'Mad Forest’nel '92». Originaria di Syracuse, New York, era nota soprattutto per le sue apparizioni in serie come ER e Law & Order oltre che in Dexter, The Practice (Professione Avvocati) e Star Trek: Enterprise. Ha inoltre avuto parti in film come La gang di Gridiron (Gridiron Gang, 2006), Che la fine abbia inizio (Prom Night, 2008), Pozione d’amore (Love Potion No. 9, 1992) con protagonista, tra le altre, Sandra Bullock.