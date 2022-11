Sharon Stone choc: "Dopo una diagnosi sbagliata, ho un grosso tumore fibroide. Da rimuovere subito"

"Ho un grosso tumore fibroide", l'annuncio choc arriva, via Instagram, dalla star del cinema Sharon Stone, 64 anni.

Un tumore benigno che, però, come scrive lei "deve essere al più presto rimosso". La celebre attrice parla anche di una prima diagnosi errata, e ha esortato le altre donne a "chiedere un ulteriore parere medico se preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo...".