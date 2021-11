Io sono Babbo Natale - L'ultimo regalo di Proietti

Dopo anni di tentativi poco convinti, l’Italia trova finalmente il suo Christmas movie: una fiaba garbata, semplice, piacevolmente prevedibile, ma che contiene qualcosa di magico, come si addice al genere.

Il volto gentile, la classe e l’umanità di Gigi Proietti sono l’elemento sorprendente di «Io sono Babbo Natale». Sorprendente perché fa «male» (ma fa anche molto bene) vederlo «vivo» a un anno dalla scomparsa. Sorprendente perché l’impareggiabile (e indimenticabile) attore romano conferisce al personaggio di Nicola Natalizi una familiarità fuori dal comune: come se ci avesse davvero voluto salutare con il sorriso, con un inno alla vita e alla rinascita, con un ruolo universale, affinché potessimo «tenerlo» con noi per sempre. Perché Proietti/Babbo Natale compie davvero un piccolo miracolo: che poi così piccolo, forse, non è. Vola con sua la slitta sul Colosseo, in risposta ai tanti Santa Claus hollywoodiani. Passa il «testimone» a un Marco Giallini che è un simbolo autentico (e maturo) della romanità (e che cucina trippa con mentuccia e pecorino per gli elfi e per il suo «maestro»). Fa sentire i critici più buoni, pronti a perdonare le ingenuità di una storia che si sa, fin da subito, dove andrà a parare. Ma che si vuole guardare ugualmente. Si vuole amare ugualmente. Si vuole sentire vicina a noi, anche se raccontata meglio altrove e tante altre volte. Quel riscatto che Proietti regala al suo «figlioccio» Giallini, lo regala anche ad ogni singolo spettatore, ad ogni padre, madre e figlio che vedrà il film di Edoardo Falcone. L’ultimo miracolo di Gigi è un dono di Natale.

LA SCHEDA

Regia: Edoardo Falcone

Interpreti: Gigi Proietti, Marco Giallini, Barbara Ronchi

Genere: commedia

Italia 2021, colore, 1 h e 35’

Giudizio: 3 su 5