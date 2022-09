Danni alla rete telefonica e internet che coinvolge i comuni di Collecchio, Felino e Sala Baganza, attivati numeri di emergenza

Nel pomeriggio di ieri (mercoledì) si è verificato un grave danno alla dorsale della rete Internet che serve i territori di Collecchio, Sala Baganza e Felino con conseguente isolamento telefonico e telematico dei servizi pubblici dei Comuni coinvolti dell’Unione Pedemontana Parmense e di Pedemontana Sociale. Isolata anche la centrale della Polizia locale di Felino.

Durante una trivellazione sotterranea, da parte di una ditta privata, è stata infatti agganciata e demolita l’infrastruttura utilizzata per il passaggio dei cavi di rete. Le squadre di intervento, attivate nell’immediato, stanno lavorando per risolvere il problema, ma non si può ancora prevederne la tempistica.

Al momento non sono funzionanti la maggior parte dei servizi, neppure leggere la posta elettronica. Anche i telefoni fissi degli uffici pubblici risultano isolati.

Sono stati tuttavia attivati dei numeri di emergenza e altri ne verranno attivati a breve.