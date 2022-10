Colpito in faccia da un calcio di un cavallo: paura per un 50enne a Collecchio

Incidente in un centro ippico di Collecchio: un cavallo ha colpito con calcio al volto il padrone, un 50enne. La dinamica è ancora da ricostruire: l'uomo è stato ritrovato poco dopo le 13:30 a terra all'interno del prato, del circolo con diversi traumi al volto, dove era andato con il suo cavallo. Ricoverato al Maggiore per le cure e gli esami non sarebbe in pericolo di vita.