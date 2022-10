Al via i corsi di ginnastica per anziani

Non occorre essere giovani per mantenersi, o rimettersi, in forma. La Polisportiva “Il Cervo” in collaborazione con Azienda Pedemontana sociale, organizza i corsi di attività motoria rivolti ai cittadini over 65.

Gli “allenamenti”, guidati da istruttori qualificati e della durata di un’ora l’uno, inizieranno martedì 18 ottobre e avranno cadenza bisettimanale fino a giovedì 18 maggio 2023, con le consuete interruzioni in occasione delle festività, che verranno puntualmente comunicate.

L’attività motoria si svolgerà, in particolare, il martedì e il giovedì nel Palasport “L. Leoni” (Via Don Minzoni, 4), e sarà suddivisa in due fasce orarie: dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 9.30 alle 10.30.

Per iscriversi occorre recarsi allo Sportello di Pedemontana sociale (Via G. Paveri, 1 – Collecchio) il lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17.

All’atto dell’iscrizione occorrerà compilare il modulo di domanda e dichiarare di aderire al protocollo anti-covid che la società organizzatrice intenderà adottare. Sarà inoltre necessario presentare il certificato medico per idoneità all’attività sportiva non agonistica.

La quota di iscrizione sarà pari a 120 euro e potrà essere versata agli Sportelli Banca Intesa dell’Agenzia di Collecchio, all’interno del Centro commerciale di viale Pertini 1, oppure con bancomat o carta di credito direttamente allo Sportello di Pedemontana sociale.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi di persona o telefonicamente, sempre allo sportello di Pedemontana sociale, che risponde al numero 0521 301239 negli orari di apertura sopracitati