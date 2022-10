Paura per un operaio a Stradella di Collecchio: si procura un taglio profondo all'avambraccio

Infortunio sul lavoro: paura per un operaio a Stradella di Collecchio, in via Levi. Per cause ora in via d'accertamento si è procurato un taglio profondo all'avambraccio. E' stato portato al Pronto soccorso dall'ambulanza del 118 intervenuta insieme all'automedica.

Le sue condizioni sono giudicate di media gravità.