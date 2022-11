«Un caffè con il cronista» domani a Collecchio: voce ai nostri lettori per raccontare il paese

Metti un caffè con i nostri lettori per raccogliere la loro voce, fare diventare la gente protagonista delle notizie. Storie, personaggi, associazioni, fiori all'occhiello e criticità del paese in cui si vive: domani 11 novembre a Gazzetta di Parma sarà a Collecchio, nella piazza del mercato, al Manhattan Caffe, a partire dalle 9.30, con la nuova iniziativa editoriale «Un caffè con il cronista». La tappa successiva sarà nella Bassa, a Zibello, il 24 novembre.

Vuoi raccontare il «tuo» Collecchio, i personaggi che ami di più, i riti del paese, i posti di ritrovo, la faccia bella ma anche ciò che non va e deve essere migliorato? Domani potrai farlo, con la Gazzetta, davanti a una tazzina di caffè: ci saranno alcuni giornalisti e collaboratori della Gazzetta, ci saranno tavolini, seggiole e caffè fumanti. Ci saranno i rappresentanti del mondo dello sport e dell'associazionismo e anche la sindaca, Maristella Galli, a raccontare il Comune. Un ritratto collettivo di Collecchio, delle sue radici e prospettive. Torniamo a incontrarci di persona, a guardarci negli occhi: per tutta la mattinata, i cronisti saranno tra la gente. Vita di paese, fotografie di oggi e di ieri, amarcord e progetti, «cumpa» di amici vecchi e nuovi: chiunque voglia dire qualcosa sarà benvenuto. Il racconto della mattinata sarà poi pubblicato sulla Gazzetta e sul nostro sito web e andrà in onda su 12 Tv Parma.

Il progetto «Un caffè con il cronista» ha finora fatto tappa a Colorno, Fidenza, Borgotaro, Sorbolo, Noceto e Felino. . L'elenco dei Comuni è flessibile e le tazzine di caffè si possono moltiplicare. Vi aspettiamo numerosi.