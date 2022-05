Scontro tra due camion a San Polo di Torrile: un ferito grave. Tangenzialina chiusa. Un altro schianto (non lontano) in A1: lunghe code

Grave incidente a San Polo di Torrile nel pomeriggio: scontro tra due camion. Un ferito è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto lungo la tangenzialina di Colorno, all'altezza della rotatoria con strada della Selva. La tangenzialina è stata chiusa. Si è formata una lunga coda anche sull'Asolana. Sul posto ambulanza da Colorno e l'elisoccorso.

Quasi contemporaneamente si è verificato un altro incidente (qualche chilometro dopo quello di stamattina) in A1, tra Terre di Canossa e Parma, a Pedrignano, in direzione Milano. Lunghe code in entrambi i sensi.