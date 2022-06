Colorno, tensione alle stelle

Cresce di ora in ora l’attesa in casa Colorno che domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 16,30) affronterà in trasferta il Terranuova Traiana nel ritorno della finale degli spareggi nazionali d’Eccellenza.

Il Colorno si qualifica se...

Si ripartirà dal 2-2 interno dell’andata e la posta in palio è il salto in serie D, che tra le fila dei gialloverdi manca da ben trentuno anni e, più precisamente, dalla stagione 1990-91. Per i biancorossi, a cui, in virtù della regola dei gol fuori casa, basterebbe anche un pareggio a reti inviolate oppure l’1-1 (in caso di 2-2, si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore), sarebbe la prima volta assoluta e allo stadio «Mario Matteini» di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, che ha una capienza di mille posti, si attende una grande cornice di pubblico nell’ultimo appuntamento di un’annata infinita.

Tifo e fair-play.



Almeno un centinaio i tifosi ospiti che si organizzeranno tra il pullman messo a disposizione dalla società e quasi «sold out» e le auto per sostenere da vicino la truppa di mister Bernardi, già da sabato in ritiro in terra toscana. Prima della partita è previsto un momento conviviale tra le due dirigenze come peraltro era avvenuto sia nel turno precedente con l’Ellera che qualche giorno fa nel primo dei due atti al «Comunale».

Parla il ds Vicini.



«Siamo consapevoli della nostra forza -dichiara il direttore sportivo del Colorno, Alberto Vicini- la partita di domenica significa tanto perchè è l’epilogo di un progetto iniziato tre anni fa con lo stesso zoccolo duro a livello di squadra e staff, comunque vada non abbiamo nulla da rimproverarci e credo che più di così non avremmo potuto fare. Stiamo vivendo questa settimana come tutte le altre nella massima serenità e prepareremo la gara nei minimi dettagli senza lasciare nulla d’intentato. E’ chiaro che il 2-2 tra le mura amiche ci pone in una situazione di leggero svantaggio ma il Colorno ha tutte le carte in regola per fare bene. Ci meritiamo questo traguardo importante non tanto per il lavoro di quest’anno ma per il percorso di crescita dal 2019 ad oggi».