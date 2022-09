Colorno si racconta (davanti ad una tazzina di caffé) - Le foto

Ieri, giornata di mercato, ha preso il via da Colorno il progetto «Un caffè con il cronista». La Gazzetta di Parma - con Christian Marchi, collaboratore, e Sabrina Schianchi, responsabile Marketing (e la collaborazione di Comune e Provincia) - è scesa in strada, tra i lettori, per fotografare la realtà in presa diretta, tutti seduti a un tavolino, davanti alla tazzina di caffè offerta da Lucia Giampietro del Caffè Piras. A raccogliere le testimonianze, le idee, le storie e la voce dei colornesi la giornalista della Gazzetta Anna Maria Ferrari.