Colorno, scontro fra un'auto e una moto

Stasera verso le 18,30 a San Quirico di Trecasali un'auto è uscita di strada per motivi in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia locale. Un uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

Più spettacolare ma fortunatamente non fatale, l'incidente occorso attorno alle 19,30 in via San Rocco a Colorno a poche decine di metri dal centro storico. Qui sono venuti a contatto un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore in diversi traumi. Non è in pericolo di vita. Sono intevenuti i carabinieri di San Secondo e la Pubblica Assistenza di Colorno. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale.

L'incidente ha creato ritardi agli autobus.