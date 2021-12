Dalla Montagna alla Bassa: imbiancata tutta la provincia

Corniglio Monchio Palanzano Tizzano - I fiocchi di neve hanno imbiancato nuovamente la montagna est. Le precipitazioni, piovose nelle prime ore della mattina, hanno lasciato spazio alla neve già a partire dalle 10.30. Strade imbiancate, soprattutto in quota, e percorribili con pneumatici invernali o catene da neve.

Nevicata a Pellegrino

La neve è arrivata anche in Alta Val Stirone, interessando già dalle prime ore di questa mattina la zona di Pellegrino Parmense, imbiancando il paese e tutti i monti circostanti. Al momento non sono segnalate criticità particolari ma, a tutti, è ovviamente raccomandato di fare attenzione mettendosi alla guida.

Appennino Est

Dalla tarda mattinata è tornata a scendere la neve in montagna. Dopo la nevicata del giorno dell'Immacolata, i fiocchi hanno nuovamente fatto la loro, copiosa, comparsa. Quasi una decina i centimetri caduti nelle zone più alte, con i mezzi per la pulizia delle strade già all'opera. Secondo le previsioni, continuerà a nevicare per tutta la giornata, affacciandosi anche a quote più basse.

La bassa tra gelo e neve

Dopo la prima nevicata di stagione del giorno dell’Immacolata, la Bassa continua ad essere nella morsa del freddo e dell’inverno con nuove precipitazioni che si sono verificate oggi, tra neve ed acqua gelata e temperature molto rigide. In tutti i Comuni sono in azione i mezzi spargisale ed ovunque è raccomandata prudenza.