I soccorsi alla donna avvelenata dalle bacche: guarda il video

Paura nel pomeriggio per una donna che si è sentita male nella zona del Lago Santo. La donna avrebbe ingerito delle bacche velenose. La centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e l'elicottero EliPavullo. La donna è stata stabilizzata e non è in pericolo di vita. E' portata al Maggiore in elicottero per gli accertamenti del caso.

Nel video di Antonio Rinaldi, l'arrivo dell'elicottero a Lagdei