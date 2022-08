Scia nel cielo di Bosco di Corniglio. E' lo Starlink di Musk

Mistero: usa scia lunghissima, insolita, sui cieli di Bosco di Corniglio. "Che cosa potrebbe essere?", chiede il gazzarpeorter che ci invia la foto... Una scia avvistata anche nei cieli del Nord Italia. Potrebbe essere lo Starlink di Elon Musk lanciati proprio in giornata. Starlink è un progetto della SpaceX di Musk. Vuole creare un accesso globale a Internet a banda larga grazie a una costellazione di satelliti. Il piano iniziale prevedeva 12.000 satelliti a una quota tra i 1.100 e i 1.300 km di altitudine. Poi, per la concorrenza di progetti simili (ma anche per le polemiche sui detriti spaziali), SpaceX ha deciso di iniziare a lanciare un primo gruppo di 1.600 satelliti ad un'orbita inferiore (550 chilometri). I satelliti vengono mandati in orbita terrestre bassa (LEO) dai razzi Falcon 9 di SpaceX e una volta in posizione comunicano con stazioni collocate a Terra. L'obiettivo di Musk è quello di fornire accesso a Internet in qualunque luogo del pianeta, soprattutto in quelli non serviti da reti terrestri o serviti da connessioni lente.

L'ultimo lancio di SpaceX è avvenuto da poco, il 19 agosto: il razzo Falcon 9 di Musk portava con sé altri 53 satelliti Starlink. Sono quelli che gli italiani hanno visto come una fila di lucine nel cielo.