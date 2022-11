Corniglio, l'Avoprorit ha perso il suo fondatore

Si è spento a 71 anni Giacomo Araldi, per tutti William, fondatore dell’Avoprorit, l’associazione che ha fatto della lotta contro i tumori una missione. Una vita, quella di Araldi, trascorsa a promuovere la lotta contro il cancro, la malattia che nei primi anni ‘80 gli ha strappato la moglie Viviana e che negli anni gli ha tolto anche i figli Emanuele e Simone (rispettivamente a 45 e 41 anni) e contro la quale ha combattuto a sua volta.

Uno dei fondatori dell'Avoprorit

Araldi – che ha sempre lavorato in banca, all’allora Cassa di Risparmio - ha dato tutto sé stesso all’associazione nata nel 1982 proprio da una sua lungimirante intuizione, che ha permesso ad un gruppo di amici di Ghiare di promuovere la cultura della prevenzione in tutta la provincia, raccogliendo fondi per l’organizzazione, tra le altre cose, di ambulatori gratuiti di dermatologia, senologia, urologia e di chirurgia maxillo facciale.

Le testimonianze degli amici

«Eravamo in 18, tutti amici – ricorda Gianfranco Tebaldi, altro fondatore di Avoprorit e amico fraterno di Giacomo –: subito ci riunivano in una baracca di lamiera e organizzavamo feste in un piazzale ghiaiato a Ghiare. Piano piano siamo cresciuti e abbiamo coinvolto volontari di altri comuni per creare altre sezioni, oggi una ventina, e poi l’Avoprorit provinciale di cui Giacomo è stato presidente».

Presidente onorario

Oggi Araldi, che dopo le diverse prove a cui la vita lo ha sottoposto si era un po’ defilato dall’associazione, era comunque presidente onorario e non aveva mai abbandonato lo spirito di Avoprorit. «Lo ricorderemo sempre: se non ci fosse stato lui oggi non esisterebbe l'Avoprorit – commenta Ivana Delmonte, attuale presidente provinciale dell’associazione -. La sua lungimiranza gli ha permesso di guardare lontano ed è grazie a lui se oggi siamo qui».