Il ministero della Salute: esenti dal Green pass i bambini sotto i 12 anni

I bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass: lo precisa il ministero della Salute. «Il decreto legge - rileva il ministero - stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass».

Speranza, vaccinero' i miei figli - «Io vaccinerò i miei figli» contro il covid-19. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, a margine dell’inaugurazione del nuovo corso di laurea in Medicina dell’Università degli Studi della Basilicata.

Vaccini: Speranza, non e' materia da bar o da social - «Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene». Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sui vaccini ai bambini. «E' materia delicata - ha aggiunto - su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli».

Con richiami piu' protetti anche contro Omicron - «I primi dati che abbiamo anche da altri Paesi di Europa e del mondo, ci segnalano che con il richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti e quindi il richiamo è particolarmente importante: il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è quello di prenotarsi e di andare perchè è molto importante». Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti. «Insistiamo - ha aggiunto - sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa».