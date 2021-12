Si va verso il green pass valido sei mesi dal 1 febbraio e terza dose a 4 mesi e mascherine all’aperto - Le misure proposte

Riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi (da febbraio) e anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi dopo l’esame e l’eventuale via libera dell’Aifa. Sarebbero queste - secondo quanto si apprende da fonti qualificate - le decisioni che la cabina di regia dovrebbe aver preso oggi per poi passare al vaglio del Cdm.

Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonchè sui mezzi di trasporto, anche TPL. Lo si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Con ordinanza del ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l’Aifa. Lo si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid.

Fino al 31 dicembre sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E’ uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l’obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione.

Il governo valuta l’introduzione dell’obbligo di vaccini per tutta la Pubblica amministrazione. Lo si apprende da diverse fonti dell’esecutivo al termine della cabina di regia sul Covid. La valutazione sarebbe ancora in corso e una decisione sarà presa anche alla luce del confronto con le Regioni.

Il governo valuta l’introduzione di prezzi calmierati per la mascherine Fpp2, dopo l’introduzione dell’obbligo nei cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi di trasporto. E’ quanto emerge da diverse fonti governative al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Fi e Iv, che avrebbe chiesto di calmierare i prezzi in particolare per gli studenti.

Per poter partecipare ad una festa in un locale o per andare a ballare in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del vaccino oppure avere l’esito negativo di un tampone se si è ancora in attesa del booster. Sarebbe questo l’orientamento emerso dalla cabina di regia sulla questione dei tamponi per i vaccinati anche se una decisione definitiva, spiegano diverse fonti, sarà presa in Cdm.

Il governo non pensa di introdurre raccomandazioni sul numero massimo di invitati a casa a Natale o Capodanno. E’ quanto emerge al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Lo scorso anno nelle festività era stato raccomandato di limitare il numero di invitati, congiunti esclusi.

Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. E’ una delle ipotesi, secondo diverse fonti, che sarebbe emersa nel corso della cabina di regia sul Covid e che dovrà essere decisa dal Consiglio dei ministri dopo che nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Mario Draghi ha escluso il prolungamento delle vacanze e ribadito che si farà di tutto per evitare la Dad. Ad occuparsi dello screening, dicono sempre le fonti, dovrebbe essere il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo.

Si sta valutando l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applicherebbe la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel.

Si sta valutando la possibile estensione del green pass rafforzato agli impianti di risalita nei comprensori sciistici.

Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (il 2G, quello valido solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco, bar compresi quindi. Il green pass rafforzato sarà obbligatorio anche per accedere a musei, sale bingo, palestre e piscine. Inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.