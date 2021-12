Mai così tanti nuovi contagi in tutta Italia da inizio pandemia: nelle ultime 24 ore 78.313 positivi. Record di tamponi: un milione. La positiità scende al 7,57%

Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810.

I decessi odierni sono 202 (ieri sono stati 142), per un totale di 136.955 vittime da febbraio 2020.Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 5.020.601 e 16.746 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 9.992). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 598.856, pari a +61.352 rispetto a ieri (+20.665 il giorno prima). 202 decessi è il dato più alto di questo mese. il precedente era stato di 168 decessi il 23 dicembre. Per vedere oltre 200 decessi bisogna andare indietro al 18 maggio (201).

Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 343.968. Il tasso di positività è al 7,57%%, in calo rispetto all’8,9% di ieri. Sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più.

Un anno fa ci furono 8.585 nuovi casi con 445 decessi. Nei reparti c’erano 23.932 pazienti e i ricoverati in terapia intensiva erano 2.565. Dati che oggisono meno di 10mila e meno della metà per quelli più gravi.