"Consideriamo anche chi entra in ospedale per altre patologie (e sono positivi, ma asintomatici)"

«C'è una nuova tipologia di paziente che è positivo al Covid senza avere la malattia, sono pazienti che entrano in ospedale per altre patologie». Lo ha detto la direttrice del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, Chiara Gibertoni, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano dei nuovi possibili criteri di conteggio dei positivi che escluderebbero gli asintomatici. Per Gibertoni è una ipotesi da prendere «assolutamente in considerazione. L’impegno delle strutture sanitarie ci sarebbe comunque su questi pazienti. Quindi non sono letti in più che ha generato il Covid, sono letti però che vanno gestiti in maniera diversa e con accorgimenti diversi». Su queste situazioni «dal punto di vista dell’organizzazione dell’offerta sanitaria si deve ragionare, perchè probabilmente sarà quello che ci accompagnerà quando la pandemia diventerà endemia», ha concluso Gibertoni.