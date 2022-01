L'Iss: "Crescono i casi in età scolare: dal 24 al 30%". Gli aumenti maggiori fra gli under 9 anni

In crescita nell’ultima settimana, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare (30% contro della settimana precedente), verosimilmente a causa dei maggiori screening nelle scuole. Nell’ultima settimana il 18% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d’età 5-11 anni, il 38% nella fascia 12-19 anni. Lo si legge nel report esteso dell’Iss che accompagna il monitoraggio. «La fascia 10-19 anni continua a registrare il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 5.449 casi per 100.000 abitanti, mentre la fascia d’età con incremento maggiore è quella 0-9 anni».

Iss,rischio intensiva per non vaccinati 18-27 volte piu' alto

Resta alta la protezione dei vaccini contro le complicanze più gravi da Covid. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati contro il Covid è 18 volte più alto dei vaccinati con ciclo completo e 27 volte più alto dei vaccinati booster. La percentuale delle reinfezioni pari a 3,1%, stabile. E’ quando emerge dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità che accompagna il monitoraggio settimanale.