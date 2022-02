Per i bambini da 0-6 anni Dad per 5 giorni se ci sono 5 positivi in classe

I bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid.

E’ l’orientamento che emerge dalla cabina di regia sul Covid che si è svolta a Palazzo Chigi.

La Dad - viene spiegato - scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.