L'Aifa: "Nella fascia 5-11 anni contati 439 eventi avversi al vaccino, lo 0,3% del totale"

«Nella fascia di età 5-11 anni, al 26/03/2022 risultano inserite complessivamente 439 segnalazioni - circa lo 0,3% delle segnalazioni totali - per il vaccino Comirnaty (Pfizer), l’unico attualmente utilizzato in questa fascia di età, con un tasso di segnalazione di circa 21 casi ogni 100.000 dosi». E’ quanto emerge dall’undicesimo Rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini anti-COVID-19. «Gli eventi avversi più frequentemente segnalati - si legge - sono stati dolore in sede di iniezione, cefalea, febbre e stanchezza. La quasi totalità di queste segnalazioni è attribuita alla prima dose».

«Nel periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2022 per i cinque vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso sono pervenute 134.361 segnalazioni su un totale di 135.849.988 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 99 ogni 100.000 dosi), di cui l’82,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi corrispondono al 17,8% del totale, con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate». E’ quanto emerge dall’undicesimo rapporto Aifa sui vaccini anti Covid.