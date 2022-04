Pechino a rischio lockdown: si teme un'altra Shanghai. Test di massa in altri 11 distretti

I timori di un imminente lockdown per l’ondata di Covid-19 hanno scatenato gli acquisti a Pechino, generando lunghe code sia ai supermercati sia davanti ai centri provvisori per i test di massa decisi ieri dalle autorità sanitarie e concentrati a Chaoyang, il distretto centrale della capitale cinese.

Nel giorno in cui Shanghai, quasi interamente bloccata da settimane, ha reso noto di aver registrato domenica 51 nuovi decessi, Pechino ha aggiornato il conto dei contagi con altri 14 casi, portando il totale a 55 nel conteggio dal 22 aprile, preparandosi al peggio dopo che per una settimana «il virus è sfuggito ai rilevamenti». L’esperienza di Shanghai - con il rigido lockdown, le difficoltà sulle forniture di cibo e di beni di prima necessità, e la comparsa delle inferriate a bloccare le strade - hanno spinto milioni di residenti a Pechino ad aumentare le scorte, malgrado le rassicurazioni delle autorità cittadine sulla continuità degli approvvigionamenti.

Chaoyang, il più grande distretto del centro di Pechino con circa 4 milioni di abitanti, ha ordinato ieri tre test anti-Covid obbligatori ai residenti e a chi lavora nel distretto da tenere oggi, mercoledì e venerdì. L’area, che triplica le persone nelle giornate lavorative, ospita la sede di molte multinazionali e ambasciate.

A Sanlitun, uno dei quartieri principali e più trafficati, sono attivi sei centri provvisori per i test nel raggio di 300 metri, tutti presidiati da operatori sanitari in equipaggiamento protettivo: lunghe file presso quelli più grandi (e gratuiti), mentre code snelle si sono formate in quelli più piccoli e a pagamento (25 yuan, circa 3 euro). Davanti ai supermercati sono comparse file già dalle prime ore del mattino con ingresso scaglionato per evitare la folla e rispettare il distanziamento anti-contagio. Su 5 strutture commerciali visitate dall’ANSA, tra cui il grande mercato alimentare di Sanyuanli, scaffali e bancarelle erano già sotto pressione soprattutto per verdura fresca e patate. Molti articoli sono andati esauriti già domenica sulle app di consegna di generi alimentari, in particolare nella zona di Chaoyang. Intorno a un’area, hanno riferito le autorità locali, sono state innalzate le misure di prevenzione col divieto ai residenti di lasciare l’area.

Pechino, inoltre, ha imposto controlli severi sull'ingresso in città: tutti i viaggiatori sono tenuti a sottoporsi a un test anti-Covid negativo entro le 48 ore.

La Cina ha optato la 'tolleranza zero' al virus, ribadita dal presidente Xi Jinping, utile negli ultimi due anni a impedire i disastri di salute pubblica su larga scala visti in altre parti del mondo durante la pandemia, ma l’approccio ha avuto oneri sociali ed economici pesanti, sembrando ora poco efficace con le varianti, a partire da Omicron.

Le autorità sanitarie di Pechino hanno deciso che da domani al 30 aprile i test di massa dell’acido nucleico saranno effettuati in altri 11 distretti della città per rafforzare la prevenzione contro il Covid-19 e la sua variante Omicron.

L’annuncio è stato fatto in una conferenza stampa notturna, durante la quale è stato anche riferito che il primo dei tre cicli di test previsti nel distretto centrale di Chaoyang ha interessato quasi 3,7 milioni di persone: alle 20 locali (14 in Italia) erano disponibili già 526.457 risultati, tutti negativi.

La capitale cinese ha riportato dal 22 aprile un totale di 70 infezioni in 8 distretti, allarmando le autorità sanitarie perchè per una settimana «il virus è sfuggito ai rilevamenti».