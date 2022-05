Il bilancio più "leggero" degli ultimi giorni: nessun decesso e 261 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.417.599 casi di positività, 2.540 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.773 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.069 molecolari e 3.704 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,9%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.390.810 dosi; sul totale sono 3.788.432 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le terze dosi fatte sono 2.873.399.

Per quanto riguarda la quarta dose, riservata ai cittadini dagli 80 in su e alle persone fragili tra i 60 e i 79 anni, dal 12 aprile ad oggi sono complessivamente 47.768 quelle somministrate. Nel dettaglio: Azienda Usl di Piacenza (over 80: 1.042; fascia di età 60-79: 608); Azienda Usl di Parma (over 80: 2.929, fascia di età 60-79: 1.047); Azienda Usl di Reggio Emilia (over 80: 8.215, fascia di età 60-79: 1.354); Azienda Usl di Modena (over 80: 9.105, fascia di età 60-79: 2.447); Azienda Usl di Bologna (over 80: 5.094, fascia di età 60-79: 814); Azienda Usl di Imola (over 80: 966, fascia di età 60-79: 571); Azienda Usl di Ferrara (over 80: 2.085, fascia di età 60-79: 781); Azienda Usl della Romagna (over 80: 8.615, fascia di età 60-79: 2.095).

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, pari al +3,4%), l’età media è di 65,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.393 (+44 rispetto a ieri, +3,3%), età media 76,2 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (numero stabile rispetto a ieri), 1 a Parma (-1); 5 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (+3); 7 a Bologna (invariato); 3 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 4 a Rimini (invariato). Nessun ricovero nella provincia di Cesena e nel Circondario imolese (come ieri).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 43,8 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 563 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 292.427), seguita da Modena (405 su 220.150); poi Reggio Emilia (369 su 160.534), Parma (261 su 118.126), Ravenna (258 su 131.096) e Ferrara (179 su 98.365); quindi Rimini (148 su 134.018), Cesena (117 su 78.709), Piacenza (96 su 74.672) e Forlì (75 su 65.889); infine il Circondario imolese, con 69 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 43.613.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.012 (-3.634). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.589 (-3.679), il 97,4% del totale dei casi attivi.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 6.163 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.344.945.

Purtroppo, si registrano 11 decessi:

2 in provincia di Piacenza (entrambe donne, rispettivamente di 87e 95)

1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 91 anni)

1 in provincia di Modena (un uomo di 92 anni)

4 in provincia di Bologna (una donna di 78 e tre uomini, rispettivamente di 84,85 e 98 anni)

2 in provincia di Ferrara (una donna di 89 anni e uomo di 88 anni)

1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 86 anni)

Non si registrano decessi in provincia di Parma, Ravenna, Rimini e nel Circondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.642.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.