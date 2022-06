Mascherine e vaccini, cosa cambia

Calano drasticamente i luoghi dove è obbligatoria la mascherina, così come quelli dove occorre il green pass, e scompare l'obbligo vaccinale per gli over 50 (ad eccezione di chi lavora nella sanità e nell'assistenza). Da dopodomani nuovo allentamento delle regole anti-Covid che si spera possa durare tutta l'estate e preludere ad un autunno con sempre minori restrizioni. Vediamo i cambiamenti nel dettaglio.

Mascherine

L’orientamento è di non prevedere più la mascherina Ffp2 per l’accesso a luoghi di spettacolo al chiuso (cinema, teatri, sale da concerto) e per i palazzetti dello sport al chiuso. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privato, dipenderà dall’eventuale aggiornamento dei protocolli Covid, che per ora prevedono l’impiego delle mascherine dove non è possibile mantenere un’adeguata distanza dagli altri. L’ultima riunione in materia aveva stabilito un nuovo incontro con le parti sociali entro il 30 giugno.

Mezzi pubblici

L'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici (autobus, aerei, treni, metropolitane), è ancora un punto interrogativo che sarà sciolto dalla cabina di regia. L'orientamento è di prorogare l'obbligo. Al vaglio ci sono altre opzioni, togliere l'obbligo di mascherina o lasciare la libertà di sceglierla: chirurgica o di stoffa, non necessariamente Ffp2. In ogni caso la mascherina sui mezzi pubblici resterebbe «una forte raccomandazione».

Obbligo vaccinale

Dopo il 15 giugno termina anche l’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50, gli insegnanti, il personale non docente della scuola, le forze dell’ordine e i militari. Non sarà quindi più necessario il certificato vaccinale per alcune professioni e decade anche la multa da 100 euro. L'obbligo vaccinale resta invece (almeno fino al 31 dicembre di quest'anno) per i medici, i sanitari e chi lavora nelle Rsa.

Green pass

Resta il via libera in cinema, palestre, bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, uffici e in molti ambiti dove ormai si è tornati alla normalità. Al momento il green pass resta per i viaggi in aereo verso alcuni Paesi (come Portogallo, Francia, Germania e Spagna), ma molti altri Paesi l'hanno abolito.

L’obbligo resta però per chi va in ospedale, hospice, rsa o altre strutture residenziali, centri diagnostici e poliambulatori specialistici, come accompagnatore di pazienti o visitatore.

A scuola

Dopo l'appello dei presidi per esami scolastici (terza media e maturità) «mask free», ieri durante l’incontro tra i ministri della Salute e dell’Istruzione, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, al quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, è stato deciso di non obbligare gli studenti a portare la mascherina, che resta comunque raccomandata. Ora bisognerà attendere che la norma venga prima approvata al prossimo Cdm. Sarà dunque proposta una norma ad hoc e seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole.

r.c.