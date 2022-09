Over 60 e pazienti fragili: fate la quarta dose, da oggi si può prenotare. Appello dell'assessore regionale Donini

L’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, lancia un appello ai cittadini perchè si sottopongano alla quarta dose di vaccino anti-Covid, a partire dagli over 60 e dai più fragili. Da oggi in regione è possibile prenotare la somministrazione con vaccino aggiornato alle nuove varianti del coronavirus. «Questo autunno sarà la prova del nove per l’uscita dalla pandemia e per renderla endemica. Dobbiamo cercare di spingere la vaccinazione - ha detto Donini - e faccio appello ai cittadini affinchè colgano le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istinto Superiore della Sanità». La quarta dose è raccomandata per chi ha più di 60 anni, per le categorie fragili e gli immunodepressi. «La si può prenotare da oggi - spiega l’assessore - abbiamo già 700mila nuovi vaccini, che sono più attagliati rispetto alle nuove varianti in circolazione. Si possono prenotare in farmacia, con il fascicolo sanitario elettronico, con il Cup». La somministrazione della quarta dose sarà soprattutto effettuata dai medici di medicina generale nei loro ambulatori e nelle varie strutture della sanità pubblica sul territorio. «Sotto i 60 anni -sottolinea Donini - chiunque voglia vaccinarsi può farlo con le stesse modalità di accesso».