Nessun decesso a Parma, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 138

I dati giornalieri del covid a Parma e in regione: nella nostra provincia 138 nuovi casi e nessun decesso. Con un picco di contagi a Bologna (+734) e Modena (449) per un complessivo +2.427 in tutta l'Emilia. 16 i decessi un tutta la regione, con il numero maggiore a Reggio Emilia: 5 morti.

Il bollettino è settimanale, ma con una scelta che conferma la trasparenza nella fruibilità dei dati, come fatto dall'inizio della pandemia, per continuare a garantire l’aggiornamento quotidiano la Regione ha messo a punto il sito https://regioneer.it/bollettino-covid online dove possono essere consultati i dati aggiornati ogni giorno alle ore 15. In particolare, si può vedere: il numero dei tamponi eseguiti (distinti tra molecolari e antigenici), la sintesi dei casi (casi positivi, deceduti, guariti, casi attivi); i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari Covid e le persone in isolamento domiciliare (per questi ultimi, con la percentuale rispetto ai casi attivi complessivi); la distribuzione territoriale dei casi per Ausl di diagnosi e la distribuzione territoriale dei ricoveri in terapia intensiva, sempre per Ausl di diagnosi; per tutti questi dati viene anche riportata la variazione rispetto al giorno precedente. Infine, la distribuzione dei decessi per provincia di domicilio/residenza.