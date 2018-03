Contromano - Albanese e la retorica del vu cumprà

E se ogni cittadino si facesse carico di riportare un immigrato da dove è venuto? Tutto si risolverebbe? Tutto tornerebbe «come prima»?

È quello che prova a fare Mario Cavallaro, milanese doc, meticoloso, abitudinario, ostile ai cambiamenti, quando un giovane senegalese si mette a vendere calzini a prezzi stracciati davanti al suo «storico» negozio di calze. Lo droga, lo rapisce e decide di riportarlo a casa sua: «una vacanza umanitaria», la chiama lui. Inutile dire che il viaggio si complica, e che prima di arrivare in Senegal ne succedono. Albanese torna dietro la macchina da presa con questa commedia agrodolce che prende spunto da una delle questioni aperte del nostro oggi: anche stavolta, però, convince a metà, mostrando debolezze soprattutto di scrittura e di regia. Lo spunto c’è ed è interessante, e il ritratto iniziale di quest’uomo medio che ovunque vada si sente «accerchiato» dagli immigrati (per strada, al bar, nel suo negozio) non solo è ben costruito ma ha anche radici concrete in certa intolleranza strisciante del nostro quotidiano. Da lì in poi però il film percorre binari troppo scontati, da un lato mostrando una metamorfosi repentina poco credibile, e dall’altro dirigendosi verso un epilogo buonista che più didascalico non si può. Niente da dire su intenzioni e spirito di fondo, ma non bastano.