A quiet place - Sopravvivere azzerando tutti i rumori

Azzerare i rumori per sopravvivere. Smettere di parlare, per lasciare posto a gesti e segni. L’horror si fa quasi muto, ma sono i suoni che «raccontano» e dicono, fino a terrorizzare e spaventare.

Teoria e uso degli spazi (interni ed esterni), un nemico alieno invisibile per buona parte del film, la nuova post-apocalisse descritta da uno dei volti della commedia americana: John Krasinski, alla sua terza regia, con «A quiet place» regala una delle sorprese della stagione. Si abbandona al genere, con una storia originale, capace di angosciare per novanta minuti. Mette sul piatto non soltanto il tema della sopravvivenza, ma anche quello della regressione/evoluzione di una famiglia che deve vivere in cattività, schiava dell’impossibilità di fare qualsiasi rumore per non essere divorata da fameliche e mostruose creature che tutto sentono e niente vedono. Puntando su due grandi paure: quella dell’ignoto che man mano si fa «noto» sia ai protagonisti che al pubblico e quella di essere i peggiori nemici di se stessi. E sull’umano desiderio di amarsi ed essere amati in condizioni impossibili.

Krasinski gioca la sua partita, vincente, sia sul piano del contenuto che su quello della forma. Con un utilizzo cinematografico di un granaio e di una vasca da bagno, degni di Peter Weir e Robert Zemeckis. E con lo straziante urlo di disperazione di un padre, destinato ad essere ricordato come uno degli atti d’amore più intensi nella storia del cinema.