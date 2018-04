The Happy Prince - Rupert Everett non rende onore a Oscar Wilde

«Sotto la sua prosa non c’è ombra della sostanza». Vero, non per Oscar Wilde ma per l’idea di ridurne la biografia ad un testo di denuncia che contiene più morbosità che trasporto. Con disarmante sincerità, Rupert Everett è il primo ad interrogarsi, a livello di scrittura, sul senso di un film che ci parli del processo per omosessualità subito da Wilde e dell’autodistruzione umana che ne è seguita.

Siamo in un film che veste troppo comodamente le forme del suo autore. Everett annulla la parabola classica del biopic – buona idea – per concentrarsi sul “de profundis” attraverso la corposità sulfurea di una fotografia, a dire il vero, notevole. Concepisce un film immobile e per l’ansia di animarlo accetta vezzeggiativi stilistici che lo invecchiano oltremisura: dal basculare della macchina dal presa nelle penombre alla parcellizzazione dei flashback. “The Happy Prince” è un esempio chiassoso di goffaggine narrativa e presunzione di denuncia. Ottiene senza indugio il contrario di quello che presume: dei dolori del protagonista ci importa sempre meno, ad ogni sequenza che passa.

Qualche cosa brilla tra la polvere di sequenze imbarazzanti come quelle ambientate a Napoli (orge al rallenti, sfuriate dialettali, eruzioni, fantasmi). È un’indolenza creativa, un tormento sardonico, la dolcezza di un corpo d’amante che ascolta una fiaba seduto tra i bambini. Qui c’era un film; qui non c’è il film.