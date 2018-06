Papillon, un remake sull'arte della fuga

Problema di approcci. Se si guarda il remake di «Papillon» pensando a Steve McQueen e a Dustin Hoffman, probabilmente non si comincia nemmeno. I due erano all’apice della carriera cinematografica e il film di Franklin J. Schaffner è un cult di quelli pericolosissimi da rifare. Un po’ come tentare di fotocopiare, oggi, «Quella sporca dozzina» o «La grande fuga». Operazioni temerarie sul piano «cinematografico», ma non del tutto insensate per il pubblico contemporaneo «senza memoria». Allora, per vedere il nuovo «Papillon» firmato dal danese Michael Noer, si parta dal fatto che Charlie Hunnam e Remi Malek hanno già raggiunto l’apice delle loro carriere televisive (per quelle legate al grande schermo c’è tempo) rispettivamente con «Sons of anarchy» e con «Mr. Robot». E ci si concentri su una storia (piuttosto fedele al film di 45 anni fa) che, tra tentativi di fuga, soprusi di qualsiasi genere, isolamenti, cameratismo, ghigliottine e boscaglia, mari aperti e sogni infranti, vede trionfare la forza di volontà del singolo. Andando al di là di ogni speranza, contro ogni ingiustizia, contro ogni avversità. Violento e convenzionale, ligio (tanto) alle regole del genere carcerario, il film di Noer ha una sua corretta spettacolarità. E non dispiacerà a chi non conosce l’originale. Lasciando comunque un grande rimpianto ai cinefili: che cosa sarebbe diventato se lo avesse rifatto uno come Mel Gibson?