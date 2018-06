Il sacrificio del cervo sacro, nel cuore tragico della paura

Questo film fa paura: almeno a qualcuno. E' un oggetto difficile da maneggiare, che si porta appiccicata addosso l'etichetta dei trasporti pericolosi: forse è per questo che esce nelle sale più di un anno dopo l'anteprima a Cannes 2017. Eppure, in questa lunga estate calda poche cose sono da vedere come «Il sacrificio del cervo sacro», ennesima conferma del talento non convenzionale di Yorgos Lanthimos («Lobster»), che trasforma gli atroci dilemmi alla base della tragedia greca in un horror contemporaneo, psicologico e disturbante.

Un film crudele e inquietante, malato e ossessivo, che rilegge Euripide («Ifigenia in Aulide», ma non solo) ai giorni nostri, dove, nella non conclamata mostruosità di famiglie troppo perfette, la scienza deve arrendersi ancora all'irrazionale (e cosa più della morte lo è?) e l'uomo piegarsi alle proprie responsabilità.

Premiato sulla Croisette per la miglior sceneggiatura, Lanthimos racconta, con grande pulizia formale e un uso ansiogeno ma eccessivo della musica, la storia di un cardiochirurgo, vittima della «maledizione» del figlio di un paziente spirato sotto i ferri: se non ucciderà uno dei suoi figli o la moglie, si ammaleranno e moriranno tutti...

Dramma terribile della colpa, venato di improvvisi (e a volte spiazzanti) tocchi grotteschi, «Il sacrificio del cervo sacro» (che ha due interpreti potenti in Colin Farrell e Nicole Kidman e una scoperta da brividi in Barry Keoghan, visto anche in «Dunkirk») scuote le vite altrimenti anestetizzate dell'epoca moderna gettandosi a corpo morto nell'inferno della scelta.

La riflessione su temi eterni quali sacrificio e vendetta vira in maniera sin troppo scontata nel film di genere: ma l'impressione è che quel cuore che si vede battere all'inizio della pellicola sia già fermo da tempo.