Sposami stupido! Commedia degli equivoci in salsa gay

I veri amici sono pronti a tutto pur di aiutare. C’è chi addirittura è disposto a contrarre un finto matrimonio per fare ottenere un permesso di soggiorno. Che poi l’amico appartenga al proprio stesso sesso è un dettaglio poco influente, tanto più se si accompagna al vantaggio secondario di ritardare le nozze con l’eterna fidanzata. Dopo il sodalizio di «Babysitting» e «Alibi.com», la dissacrante coppia comica francese Boudali-Lacheau torna a punzecchiare il pubblico su temi di attualità. E come da tradizione non risparmia nessuno, prendendo di mira indistintamente omosessuali, immigrati, madri invadenti, giovani studentesse sovrappeso e cani per non-vedenti. La pellicola, ideata nel periodo in cui la Francia stava approvando la legge sui matrimoni gay, racconta la storia di Yassine, studente di architettura di origini marocchine, il quale perde il visto e diventa clandestino. Il suo migliore amico Fred accetta di sposarlo, ma l’ispettore Dussart darà ai due del filo da torcere. È una commedia degli equivoci fortemente improbabile, ma che mantiene una piacevole atmosfera giocosa in un susseguirsi di gag irriverenti, capaci di distogliere l’attenzione da una sceneggiatura un po’ incespicante. Nonostante la linea del politicamente scorretto, si mitiga sul finale, annunciando che l’amore non è una questione di genere, né di religione.