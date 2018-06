Tully, una Charlize Theron depressa per un'interpretazione «enorme»

Si esce dal cinema vagamente inquieti dopo questo terzo film insieme (il migliore) del duo Reitman-Cody. Da un lato perché il finale ti costringe a ripensare tutto ciò che avevi visto fino ad allora, quasi sequenza per sequenza; dall’altro perché «lavora» dentro di te per i contenuti: per quello che dice, e per come lo dice. Non è poco: sono due valori gestiti bene, che danno un «plus» non piccolo. Ne vanno aggiunti altri, a partire da una Charlize Theron enorme (23 chili in più per il ruolo) che conferma di non aver paura di sformarsi: e che convince con un’interpretazione da premio.

Due figli di cui uno «particolare», un marito che c’è e non c’è, il carico familiare quasi tutto sulle spalle: quando, superati i quaranta, arriva la terza figlia, tutto intorno a Marlo comincia a girare, gli occhi sono sempre più sfatti e acquosi, le cose così complicate da «non starci più dentro».

Forse per «ritrovarsi» ci vuole una tata notturna: una tipa strana, che fin dalla prima apparizione sembra un folletto da fiaba. Intenso, a tratti molto forte, «Tully» disegna quasi «dal di dentro» un personaggio femminile magnifico e ,«vero». Lavora sulla solitudine e sulla disperazione, sulla mente e le sue proiezioni, sul rimpianto del sé passato e sull’accettazione dell’oggi. Coraggioso fino al midollo.