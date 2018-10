The Wife, la donna che rinnegò il suo talento

E’ seduto su una montagna di risentimento, su una menzogna così grande che mina e rende traballanti le sue stesse fondamenta, «The wife»: che è sì un film (soprattutto stilisticamente) convenzionale, ma ha d’altra parte a che fare, in maniera molto attuale, con la condizione femminile; con la silenziosa invisibilità (purtroppo non solo al cinema) di donne costrette a nascondere il proprio genio, a vivere nell’ombra di uomini di cui sono decisamente (e in ogni senso) migliori, a rinnegare un talento che la società e il sistema maschilista non vogliono accettare né tantomeno riconoscere. Signore in disparte, buone a reggere il cappotto del marito e magari a sopportarne i tradimenti: come Joan, devota consorte di uno scrittore a cui è stato appena assegnato il Nobel. Che come entrambi sanno non avrebbe mai vinto senza il fondamentale aiuto della moglie...

Attraversato da flashback rivelatori che inquadrano la gioventù dei protagonisti, «The wife» (che ha più di una similitudine con «Big eyes» di Tim Burton) riflette sul dono-condanna della creatività, tra lo strazio della mancanza di talento e l’orrore di non poterlo esprimere liberamente. Lo svedese Bjorn Runge si limita al compito assegnato, facendo del libro di Meg Wolitzer un film sulla coppia, sulle bugie di quello stremato stare insieme una volta chiamato amore, ma che negli anni è diventato abitudine, necessità. Il qualcosa in più arriva però dagli interpreti, Glenn Close e Jonathan Pryce, bravissimi: su ogni ruga dei propri personaggi scrivono il dirupo dell’amarezza, su ogni piega del volto l’abisso della fragilità.