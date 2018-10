Venom, la materia oscura del soggetto si perde in una sceneggiatura scentrata

Dopo interminabili titoli di coda c’è, finalmente, una sequenza che è un vero concentrato di super hero movie. Non Woody Harrelson che promette la fine dell’umanità in parrucca riccioluta, ma l’animazione tratta da “Spider-Man: Un nuovo universo”: 5’ di dialoghi brillanti, azione spericolata e mistero. Rivoluzionario perché, come il “Ragnoverso”, mescolerà stili, generi e personaggi con un lavoro in profondità sul mondo dell’Uomo Ragno. Uscirà a dicembre.

Prima bisogna farsi andare bene “Venom”, con infinita benevolenza. C’è un problema di collocazione incerta nella prima incarnazione a spinoff della nemesi di Spider-Man – qui in veste umanitaria – perché pur non appartenendo al Marvel Cinematic Universe la tentazione di Sony è quella di spremere la sua unica licenza a fumetto verso il modello redditizio di “Avengers”.

Il regista Ruben Fleischer sacrifica la materia oscura del soggetto, ricca di spunti interessanti, per adattarsi ad una sceneggiatura scentrata nei tempi di scrittura: ripetitiva dove non serve e sbrigativa nella risoluzione dei vertici drammatici. Molto meglio nella parte centrale del testo, quando il dialogo mentale tra l’alieno Venom e il fallito Eddie Brock, in coabitazione nello stesso corpo, porta almeno un po’ di vivacità. Difficile, invece, reggere con originalità le sequenze d’azione con una presenza così invasiva della computer grafica. Far scomparire Tom Hardy non è mai una buona idea.