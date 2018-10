Il verdetto, grandissima Emma Thompson

Bisognerebbe andare a vedere «Il verdetto», il film che Ian McEwan ha tratto dal suo romanzo «The Children Act» (in Italia «La ballata di Adam Henry»), anche solo per Emma Thompson: che è semplicemente magnifica nel dare voce, corpo e movenze (che meraviglia tutti quei primi piani) alle certezze e alle fragilità della giudice Fiona Maye, cinquantenne votata al lavoro, un matrimonio in bilico, specializzata in diritto di famiglia e in particolare in casi che coinvolgono minori.

È lei, affiancata da un cast tutto all’altezza, il vero motore di un film che funziona ma che talvolta sembra quasi appiattito rispetto alla profondità dirompente della parola scritta, dote certa del McEwan romanziere ma non sempre dello sceneggiatore. La storia è potente e ricca d’implicazioni, con la giudice che si trova a dover decidere della vita di un diciassettenne affetto da leucemia e pronto a rifiutare le trasfusioni perché testimone di Geova. È la storia di un incontro strano che scardina le vite di entrambi, aprendo voragini e dilemmi anche esistenziali (tutto il tema del rapporto tra giustizia e religione, ad esempio) qui in realtà poco più che suggeriti. A veicolarli, più che lo script o la regia «di servizio» di Richard Eyre, sono proprio gli attori (Thompson in primis, anche solo con gli occhi), capaci di mostrare quanto può dare a un film un’interpretazione doc. Lezione di recitazione.