7 sconosciuti a El Royale - Un curioso noir soul e vintage

Sembra Tarantino, ma è «solo» Goddard (con due «d», per cortesia...): uno che comunque, nel suo «piccolo», ha scritto cult tv come «Lost» e diretto «The martian». E ora gira un curioso noir soul e vintage, pieno zeppo di segreti e di colpi di scena. Il cinema vi ha riservato una stanza a El Royale, albergo in disarmo che attraversa (bella idea di sceneggiatura) addirittura due stati: in Nevada le camere costano meno, ma in California si può bere senza rimorsi... E’ qui, in piena era Nixon, che si ritrovano per caso un gruppo di persone che hanno molto da nascondere. E altrettanto da perdere.

Diviso in più capitoli, con ogni macro sequenza collegata a una canzone diversa, in unità di tempo e (non) luogo, «7 sconosciuti a El Royale» - partito fortissimo grazie a un prologo muto che del film detta anche il mood, la «maledizione» -, maschera e smaschera le menzogne più luride, spalmando di glam le leggi non scritte del (cinema di) genere. Il primo pensiero va a «Hateful eight» (e subito dopo a «Four rooms»...), ma al di là della chiara impronta tarantiniana, la pellicola è meglio nella presentazione dei personaggi (e del loro doppio fondo) che nella successiva mattanza: manca un po’ di ritmo (troppe 2 ore e 20), un tocco più accentuato di ironia e - forse - anche un poco di follia. Ma dove non arriva la personalità del regista, sopperisce un ottimo cast all star in cui il migliore in campo è anche il meno noto: Lewis Pullman, il concierge che sapeva troppo. fil.m.