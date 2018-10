Euforia - La Golino esalta l'alchimia che si crea tra Scamarcio e Mastandrea

Dopo l’esordio, convincente, con «Miele», ancora un film sulla morte, che però è un film sulla vita: ha una complicità naturale, un’empatia senza artifici, la pazienza e la curiosità di chi nel puzzle lascia sempre un pezzo indietro, «Euforia», il secondo film da regista di Valeria Golino.

Che ha qualcosa di Ozpetek, ma anche una sensibilità propria fatta di vigliaccherie di tutti i giorni, di rinunce, di conti lasciati troppo tempo in sospeso.

Un film che la Golino perde e ritrova, e a cui si abbandona con coraggio attraverso una scioltezza narrativa che esalta - complice anche la brillante e non scontata alchimia che si crea tra Scamarcio e Mastandrea - il rapporto tra i due protagonisti: Matteo, un uomo di successo, dinamico omosessuale col culto del corpo, e suo fratello Ettore, professore alle medie, insoddisfatto, incupito. E soprattutto ignaro che sta per morire. Anche perché Matteo non ha avuto il coraggio di dirgli la verità... C’è, in «Euforia», la fragilità dell’essere famiglia, la voglia, il desiderio di (ri)scoprirsi: e un bel modo di raccontare, di sussurrare gli inciampi, le stanchezze, i risentimenti. Forma e sostanza di parole smozzicate dietro al finestrino di un treno in partenza, quando forse è già troppo tardi per tutto. fil.m.