Verità e giustizia. Calpestate e offese. Un «labirinto» di bugie, depistaggi, corruzione, razzismi veri (e al contrario). Temi fondanti del cinema di Sidney Lumet e ricorrenti in quello di Brad Furman, autore (non autore) troppo discontinuo e dispersivo, nonostante un discreto esordio («The take»), un sentito «courtroom movie» come «The Lincoln lawyer», l’improponibile «Runner runner» e l’inedito biopic «The infiltrator» (su Netflix).

Con «City of lies – L’ora della verità» indaga sull’omicidio irrisolto della star dell’hip hop Notorious B.I.G. e, più marginalmente, su quello del «rivale» Tupac Shakur.

Lo fa partendo da fatti veri e dalla vita di un agente modello (Johnny Depp), che, per vent’anni, anche una volta espulso dalla polizia di Los Angeles, si dedicò al caso fino a morire d’infarto. Nella sua ricerca di verità e giustizia è supportato da un giornalista musicale, cui dà il volto Forest Whitaker. Poca convinzione nel racconto, montaggio confuso, ritmo latitante nonostante l’ottima sequenza iniziale. Tanti spunti, ma pochi punti. E la parte più interessante – le difficoltà a denunciare i poliziotti di colore corrotti dopo il caso Rodney King, per salvare «immagine» e «politica» di chi dovrebbe «servire e proteggere» – schiacciata in un «detto non detto» che a poco serve.