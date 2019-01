Glass - Un profondo e complesso film di supereroi

Smontate così, una dopo l’altra, e abbandonate davanti allo spettatore come un giocattolo rotto - meglio, un fumetto dalle pagine strappate - le sequenze di «Glass» non vi diranno niente. Al cinema di M. Night Shyamalan si accede dallo spigolo dell’inquadratura, dal riflesso in una finestra o dalla direzione dello sguardo di un personaggio.

L’inganno non sta nel colpo di scena di finale – parliamo del regista de «Il sesto senso» - ma nel lento convincerci che la sorpresa non arriverà. Invece arriva, più forte dei singoli pezzi, inclinando gli elementi del genere fino a renderlo qualcosa di irriconoscibile. Più che una trovata di marketing per recuperare i personaggi di «Unbreakable» (Bruce Willis e Samuel L. Jackson) e il recente «Split» (James McAvoy), «Glass» è un poliedro che confonde e trasforma ogni immagine che lo attraversa. Per essere chiari: il più profondo e complesso film di supereroi dai tempi del «Watchman».

Come nell’adattamento di Zack Snyder, Shyamalan lavora sui ruoli, i poteri, il concetto di giustizia e gli elementi della struttura narrativa. Con una trama semplice: convincere a forza tre personaggi “speciali” della loro assoluta normalità. L’operazione è rischiosa: Il regista ribalta il genere, costruisce un thriller su quello che lo spettatore non vede e aggiunge un’ulteriore infrastruttura metanarrativa. Riesce, con una pulizia allegorica e una tensione quasi horror degna di «The Village». La dissezione del razionale per il trionfo del fantastico.