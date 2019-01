L'agenzia dei bugiardi - Una commedia ben scritta

Non capita di frequente che un remake sia meglio dell’originale, ma in questo caso la versione italiana – a due anni di distanza – del francese «Alibi.com», ci riesce. E seppure si tratti di una commedia senza alte pretese, si accompagna comunque ad un briciolo di soddisfazione patriottica. Il regista De Biasi compie scelte diverse dai cugini d’oltralpe, proponendo una commedia meno demenziale, ben scritta, ma anche (ahimè) più morale.

Fred è il proprietario di un’agenzia di copertura per fedifraghi incalliti, che procura rapidamente alibi inoppugnabili per “evitare alle vittime il dolore della verità”. Fred però finisce per innamorarsi della figlia integerrima di un suo cliente, a cui dovrà mentire per coprire il suo vero lavoro ed il tradimento del padre.

Fresca e ritmata, è una commedia che diverte con l’ironia senza tralasciare qualche pennellata sentimentale. Pur incarnando i sogni proibiti di ogni coscienza scivolosa, finisce per ribadire l’importanza della verità e mostra il suo lato debole nel moralismo finale. Tuttavia il cast ben affiatato aiuta l’ingranaggio della trama a girare a dovere e la sceneggiatura è sufficientemente curata da riuscire a giustificare una serie di situazioni limite con trovate divertenti. Ha poi il pregio di allontanarsi dagli stereotipi sessisti collegando l’appetibilità femminile all’intelligenza più che alla procacità.