Creed II : A volte ritornano il feroce Ivan Drago (in versione papà)

Padri e figli. Veri, «adottivi», putativi. Un solo e insostituibile caposaldo: la famiglia. Il «noi» al posto dell’«io». Si sale sul ring in due (o anche in tre): con i propri cari nel cuore, nella mente e, di fatto, nei guantoni. La saga di «Rocky» scalda sempre i cuori, anche quando sceglie storie più «intime» e meno roboanti rispetto al passato. «Creed II» è il sequel di «Rocky IV» (in primis) e di «Creed – Nato per combattere» in seconda battuta. Torna Ivan Drago, e presenta al pubblico suo figlio Viktor: altro peso massimo, cresciuto a pane e odio (ma anche sofferenza per un destino che pare segnato e deciso da altri), che «spiezza» gli avversari. La sfida Usa-Urss è, prima che tra due Paesi, tra due uomini. Il senso dell’essere uomini rimane il senso della saga di Stallone. Riscrivere il passato, «chiuderlo», fare i conti con il presente: sempre nel segno della speranza. Schematico e classicista. Prevedibile e solido, insieme. Con la granitica certezza, dopo 43 anni, che il finale non deluderà.