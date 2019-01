Se la strada... Harlem, un melò d'amore al tempo del razzismo

E’ un film girato con grande delicatezza e movimenti di macchina che paiono carezze, «Se la strada potesse parlare», il melò afroamericano con sottotesto politico che riporta al cinema Barry Jenkins, dopo l’Oscar vinto con «Moonlight». Candidato a tre statuette, è la storia d’amore nella Harlem degli anni ‘70 tra la 19enne Tish e il fidanzato Fonny: lei aspetta un bambino, ma quando se ne accorge lui è già dietro le sbarre per un reato che non ha mai commesso...Nella società dei bianchi, dove nessuno (o quasi) ti affitta una casa se hai il colore sbagliato e «la partita è truccata», Jenkins, inframmezzato il film di foto in bianco e nero, lavora benissimo sul colore, che usa in senso antirealistico, seguendo una precisa scelta estetica, antitetica eppure conforme, complementare, a ciò che racconta. E’ il mood avvolgente di un film che, seppure non particolarmente appassionante, ha dentro di sè una grande dolcezza, quasi un imbarazzo: e anche davanti all’ingiustizia, alla sciagura, è teso - come in una delle sequenze più suggestive, quella del parto nell’acqua- alla speranza, all’amore, alla vita.