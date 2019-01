Il mio capolavoro, una satira argentina sul mondo dell'arte

Parla di arte, questa pellicola. O meglio, parla dell’illusione dell’arte, di quanto sia volubile il suo valore e di tutto quel mondo che le gira intorno. Parla anche di vita e di morte, di assassini o sedicenti tali. Più di tutto parla di amicizia, quella tra un pittore ed il suo gallerista. Ha colpi di scena e svolte di trama da thriller, eppure è una commedia, che usa la risata per dipingere la condizione umana. Ambientata a Buenos Aires, racconta di Renzo Nervi, pittore famoso negli anni ‘80, che non riesce più a vendere a causa del suo carattere burbero ed irriverente. E del gallerista Arturo, che non lo abbandona in nome di un’amicizia decennale. Ma un incidente stravolgerà le loro carriere…Intelligente e ben scritta, affronta temi complessi con una leggerezza mai superficiale. Se i personaggi appaiono talvolta caricaturali, è la loro relazione a renderli umani e tangibili. È poi il ritratto di un paese, l’Argentina, in cui la percezione vale più della realtà dei fatti, ma in cui i legami affettivi valgono ancora di più del denaro.