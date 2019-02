Dragon Trainer - Fa centro il terzo capitolo della saga

Singole sequenze che ti accendono una luce, non accade quasi mai in un’animazione americana compressa nei temi imposti dal modello Disney e più soddisfacente nell’insieme dei colori piuttosto che nella semplice sfumatura.

In una di queste due draghi, uno bianco e uno nero, si corteggiano in una danza priva di dialoghi, prima a terra in riva a un lago, poi in cielo a precipizio tra le nuvole. In un’altra sequenza c’è un ragazzino a cui guardano tutti gli adulti come capo del loro villaggio. Un anziano lo attacca: «Se le tue idee di convivenza si diffondessero sarebbe il disfacimento della nostra civiltà così come la conosciamo». Infine, troviamo innamoramento e distacco, crescita e delusione, scherzo e tragedia, perché anche l’adattamento di una serie di libri per l’infanzia può riservare delle sorprese.

Il terzo e conclusivo capitolo della serie Dreamworks «Dragon Trainer» è un ottimo action/fantasy per adulti che ibrida «Avatar», «Star Wars», «Pirati dei Caraibi» e la mitologia norrena in un tutto così ben calibrato da esaltare pathos e epica in alcune delle migliori sequenze d’azione della stagione – dietro, è vero, a «Spider-Man: Un nuovo universo».

Anche con elementi dissonanti, perché «Il mondo nascosto» mescola personaggi stilizzati e sfondi fotorealistici, temi crudi e buffe caratterizzazioni, scorci poetici e narrazione lineare. Il regista Dean DeBlois chiude alla grande, con il coraggio di sfidare il cielo e l’urlo gioioso della caduta.